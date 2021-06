Nu rykker vaccinerne ud i boligområder med få vaccinerede

I nyt projekt vil sundhedsmyndigheder, regioner og kommuner lave lokal indsatser for at få flere vaccinerede.

De danske sundhedsmyndigheder har iværksat et projekt, der skal få flere til at blive vaccineret i områder, hvor andelen af vaccinerede er lavere end i resten af landet.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det nye tiltag betyder, at der bliver lavet midlertidige vaccinationscentre, hvor man ikke behøver at booke tid, inden man møder op.

I området Tingbjerg i København betyder det for eksempel, at der i denne uge er oprettet et vaccinationscenter.

Mandag vil Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, være til stede i området og hjælpe med at vaccinere borgere, der kommer forbi.

For at kunne få et stik kræver det, at man er indkaldt til vaccination, men endnu ikke er blevet stukket.

Den nye indsats skal hjælpe borgere med at blive vaccineret, hvis man har svært ved at få booket tid.

For eksempel kan det have været et problem at læse brevene fra det offentlige, eller også kan afstanden til vaccinationsstedet være en barriere.

Foruden København vil indsatsen i denne uge starte i Brøndby, Lolland, Slagelse, Odense, mens Fredericia og Aalborg efter i næste uge.

Hos Sundhedsstyrelsen forklarer enhedschef Niels Sandø, at en lokal indsats tidligere har vist sig nyttig ved at få flere testet under smitteudbrud, hvilket også kan bruges til at få flere vaccinerede.

- Vi ved fra de indsatser, vi har haft med at forebygge smitte lokalt, at kommunernes samarbejde med lokale netværk, teststeder og boligforeninger har spillet en stor rolle.

- De erfaringer tager vi nu videre i vaccinationsindsatsen, hvor vi også kan se en ulighed i, hvem der bliver vaccineret.

- Vi tror på, at en lokal indsats gør en stor forskel, fordi afstand og tidsbestilling for eksempel ikke bliver en barriere for at blive vaccineret, siger han i en pressemeddelelse.