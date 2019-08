Statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde et løft af velfærden til et kernepunkt i sin valgkamp. Nu er tiden kommet til, at regeringen og finansminister Nicolai Wammen skal vise, hvor mange penge regeringen reelt er klar til at give regioner og kommuner til et løft af kernevelfærden.

Nu møder regeringen virkeligheden

Onsdag vil løfter dog ikke længere være nok. Her starter forhandlingerne med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om økonomien for 2020. Og altså hvor mange penge, den nye regering konkret vil stange ud til et løft af alt fra skoler til sygehuse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lovede under hele sommerens valgkamp, at der med hende ved roret ville komme et mærkbart løft af velfærden. Og det løfte blev gentaget, da regeringsmagten kom i hus.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her