Udenrigsministeriet åbner nu for rejser til og fra hele Sverige. Rejser til Spanien er stadig godkendte, selv om smittetallet for coronavirus i flere spanske regioner er røget i vejret. Der åbnes igen for besøg i Portugal, mens der bliver lukket for Rumænien. Bulgarien og Luxembourg er stadig no go for danskere. På billedet ses en servicestation på den tyske motorvej A8.

Nu ligger hele Sverige åbent for danskere

Hidtil har danskere, der vil afsted, været tilrådet kun at besøge dele af vort naboland under coronapandemien. I ministeriets forrige rejsevejledning opfyldte kun 12 af 21 svenske regioner kriterierne for besøg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her