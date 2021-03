Indtil videre er 361.624 personer færdigvaccineret i Danmark. Det svarer til 6,2 procent af befolkningen. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nu kan vaccinerede igen kramme børnebørnene

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan færdigvaccinerede med ro i maven give et kram til deres børn og børnebørn uden at skulle være bekymrede for smitte.

Danmark - 28. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

I mere end et år er vi blevet bedt om at holde fysisk afstand til hinanden for at undgå smittespredning. Nu er det normale liv kommet et skridt nærmere for den del af befolkningen, som er færdigvaccineret. Sundhedsstyrelsen har ændret anbefalinger, så der ikke længere er et råd om at holde to meters afstand derhjemme.

