Nu kan togpassagerer droppe mundbind når de sidder

Og når man sidder i toget, behøver man heller ikke at have mundbind eller visir på.

Kun ved ind- og udstigning - og når man står op i toget - skal man fortsat bruge værnemidlet.

Det er en lettelse for mange passagerer, forklarer informationschef Tony Bispeskov, DSB.

- De fleste kunder er glade for at slippe for at bruge mundbindet, når de sidder ned. Og så er der kunder, der fastholder brugen af mundbind af forskellige årsager.

- Det kan være, de ikke er klar over, at reglerne er ændret. Der er også nogle, der fortsat bruger mundbind eller visir, fordi de føler sig mest trygge ved det, siger han.

DSB vil den kommende tid gøre en særlig indsats for at oplyse kunderne om de lempede krav, fortæller informationschefen.

Der er også skruet op for rengøringsindsatsen på togene, og det fortsætter man med.

- Men der er stadig en fornemmelse hos nogle kunder af, at de føler sig utrygge - også i takt med at samfundet åbner sig mere og mere, siger han og understreger, at man kan bruge mundbind, præcist som man hidtil har gjort.

Det har været et krav siden august sidste år, at man skal bruge mundbind eller visir i den kollektive trafik.

- Der er ingen tvivl om, at den kollektive trafik har været ramt af mange restriktioner, siger Tony Bispeskov.

Men med mandagens lempelse er der ifølge informationschefen taget endnu et skridt mod en normalisering.

Det næste skridt på vejen er 26. juni, når der igen må være 100 procent belægning på intercity- og lyntog.

1. august ophører kravet om, at man skal bestille pladsbillet i forvejen på regionaltog.

Og 1. september vil brugen af mundbind være helt udfaset - også ved ind- og udstigning og når man står op i togene.