Nu kan man bestille de sidste indefrosne feriepenge

Det er onsdag formiddag blevet muligt at bestille de sidste to ugers indefrosne feriepenge på hjemmesiden borger.dk.

Feriepengene blev oprindelig indefrosset, da en ny ferielov blev indført, og de skulle egentlig opbevares, til folk gik på pension.

Men på grund af coronakrisen besluttede Folketinget at udbetale pengene for at sparke gang i forbruget.

Sidste år blev der udbetalt tre af ugerne, og nu er det de sidste to uger, som man kan udbetale.

På hjemmesiden borger.dk er det muligt at se, hvor mange feriepenge man har til gode. Her kan man også få oplyst, hvor meget der skal betales i skat af feriepengene.

Hvis arbejdsgiveren har indbetalt feriepengene til Feriekonto eller en feriekasse, er der allerede betalt skat. I alle andre situationer bliver skatten trukket, når feriepengene bliver udbetalt.

Hvis man vælger ikke at få udbetalt feriepenge, bliver de stående i en fond, der kaldes Lønmodtagernes Feriemidler. Her vil de blive investeret for at få bedst mulig afkast og blive stående til som en opsparing, man kan få udbetalt, når man når folkepensionsalderen. Man kan også få feriepengene udbetalt efter 1. oktober 2021, hvis man af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det kan eksempelvis være, at man går på førtidspension, seniorpension eller efterløn eller har et varigt ophold i udlandet.

De fem ugers indefrosne feriepenge udgør samlet set mere end 100 milliarder kroner. Det ventes dog, at ikke alle vil vælge at få pengene udbetalt.