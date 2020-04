Artiklen: Nu kan fængselsbetjente blive testet for coronavirus

Nu kan fængselsbetjente blive testet for coronavirus

Fængsels- og transportbetjente kan nu blive testet for coronasmitte, hvis de har lette symptomer på sygdommen.

Det skriver Kriminalforsorgen på hjemmesiden.

- Det giver en tryghed for medarbejderne, at de kan få vished for, om de og deres kolleger er smittede eller ej.

- Det er også en stor hjælp i forhold til bemandingen i fængsler og arrester samt for sundhedspersonalet, at vi ikke har medarbejdere, der unødigt er hjemme, men at alle, der er raske, kan møde ind, siger centerdirektør Lene Linnea Vejrum, Kriminalforsorgen.

Det har været et ønske hos Fængselsforbundet at få indført mulighed for test af ansatte.

Kriminalforsorgen oplyste lørdag i en mail til Ritzau, at cirka 50 ansatte i landets fængsler er sygemeldt med symptomer på coronavirus.

Mens det først nu bliver muligt for ansatte at blive testet, så har indsatte med symptomer haft adgang til at blive testet.

I alt otte indsatte er indtil videre blevet testet, og heraf er én indsat ifølge Kriminalforsorgen testet positiv.

Test af de indsatte betyder, at det hurtigt kan afklares, hvem der skal udelukkes fra fællesskabet af hensyn til smitterisikoen.

Også andre faggrupper har adgang til test, hvis de har lette til moderate symptomer på coronavirus.

Det gælder ansatte i plejesektoren og på sygehuse, der varetager kritiske funktioner, samt personer, der arbejder med udsatte borgere. Eksempelvis på forsorgshjem og herberger.

De seneste dage har regionerne skruet op for kapaciteten, så man nu kan håndtere op til 5000 test om dagen.