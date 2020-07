Nu kan danskerne igen rejse til Rumænien

Rumænien har været et af de seks lande inden for EU, som Udenrigsministeriet frarådede rejser til, men det er altså nu blevet ændret.

Dog opfordrer ministeriet i vejledningen de rejsende til stadig at være ekstra forsigtige for at minimere risikoen for at blive coronasmittet.

Portugal, Irland, Storbritannien og dele af Sverige er stadig markeret som orange lande, som Udenrigsministeriet dermed fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Dog har de rejselystne danskere fra den 27. juni haft mulighed for at rejse til en række europæiske lande- blandt andet Italien, Grækenland og Frankrig.

Foreløbigt fraråder Udenrigsministeriet rejser til resten af verden frem til 31. august.

Danmark har i løbet af genåbningen løbende ændret rejsevejledningerne til flere lande. Norge, Island og Tyskland var nogle af de første lande til at gå fra orange til gul.

Fra den 15. juni blev alle ikke-nødvendige rejser til disse tre lande ikke længere frarådet af Udenrigsministeriet.