En Scandlines-færge passerer en ramme med sten til en mole ved byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen nær Rødbyhavn 8. juli i år. I fremtiden kan alle følge med i miljøforholdene under byggeriet via en ny miljøportal ved navn Ægir, som Femern A/S åbner mandag. Den samler løbende målinger fra 14 bøjer i Femern Bælt med eksisterende viden om fugle, pattedyr og vandforhold.

Nu kan alle følge miljøet i Femern-projektet

Hvordan går det med marsvinebestanden? Alle kan nu overvåge miljøforholdene under byggeriet af Femern-tunnelen. Genialt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Der var ophedet debat om konsekvenserne for miljøet, da man i 1989 tog fat på at bygge forbindelsen over Storebælt.

Det gentog sig, da Danmark og Sverige indledte anlægget af Øresundsbroen i 1990'erne.

Naturvenner og miljøorganisationer var foruroligede over mulige langvarige skader på dyreliv og havmiljø. Den statslige bygherre blev anklaget for at tilbageholde oplysninger.