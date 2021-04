Nu har mere end hver femte over 16 år fået første stik

Indtil videre har 1,073 millioner personer i Danmark fået minimum et stik med en coronavaccine. Det svarer til omkring 22 procent af den af befolkningen, der er over 16 år.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år har fået tilbudt første stik med en vaccine i sidste uge af juni.

Samtidig er prognosen, at alle kan være færdigvaccineret i den første uge af august.

Statens Serum Institut (SSI) opgør på daglig basis, hvor stor del af befolkningen der er vaccineret.

SSI måler op mod hele befolkningen, selv om vaccinerne kun tilbydes til personer over 16 år.

Årsagen til den opgørelse er, at man vil følge med i, hvor langt Danmark er i forhold til at opnå flokimmunitet i befolkningen.

Flokimmunitet er, når en stor del af befolkningen, er blevet immune over for en sygdom og dermed ikke kan smitte. Det kan ske ved, at de har været smittet eller via vaccinationer.

Det vurderes, at omkring 70 procent af en befolkning skal være immune for at nå dertil.

- Formålet med registrere vaccinationsdækningen i hele befolkningen er, at man ønsker at vurdere hvor tæt man er på at opnå flokimmunitet i hele befolkningen.

- På et tidspunkt forventes vaccinerne at blive godkendt til yngre aldersgrupper også, har SSI tidligere oplyst.

Blandt andet er medicinalselskaberne Pfizer/BioNTech på trapperne med at få en udvidet godkendelse, så deres vaccine også kan tilbydes til børn ned til 12 år.