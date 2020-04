Nu har 179 personer med coronavirus mistet livet i Danmark

Antallet af døde med coronavirus i Danmark er søndag steget til 179 fra 161 lørdag.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Siden lørdag er der altså registreret 18 nye dødsfald.

Virusset er ikke nødvendigvis dødsårsagen. For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.