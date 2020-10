Nu glæder hun børnene med sin stemme

De første år, hvor hun optrådte sammen med dem, var hun så lille, at hun måtte stå på en trækasse på scenen for at nå mikrofonen.

Siden voksede hun sig fra både kasse og forældre, men talentet bestod, hvilket publikum kunne bevidne, da hun som 19-årig medvirkede i stykket "The Boy Friend" på Broadway.

Men det er rollen som musikglad nonne i filmen "The Sound of Music" og som barnepigen Mary Poppins i Disney-filmen af samme navn, som for alvor gjorde Julie Andrews kendt.

Torsdag den 1. oktober fylder den britiske skuespiller 85 år, og selv om det er mange år siden, hun sidst har optrådt, huskes hun stadig af fans verden over.

For rollen som Mary Poppins vandt hun en Oscar som bedste skuespillerinde, og allerede året efter blev hun nomineret til endnu en Oscar-statuette for sin rolle i "The Sound of Music".

De følgende år blev der længere mellem de succeserne, men i 1982 lykkedes det hende at blive nomineret til endnu en Oscar.

Det var for dobbeltrollen som Victoria Grant i filmen "Victor/Victoria" - en film som hendes mand, Blake Edwards, instruerede.

I 1997 skete det, som mennesker, der lever af deres stemme, frygter mest. Julie Andrews skulle gennemgå en rutineoperation i halsen, men noget gik galt, og med ét var stemmen væk.

- Jeg fik en depression. Jeg følte, at jeg mistede min identitet, fortalte hun for nylig i et interview.

Med årene har hun genoptrænet stemmen, men helt den samme er den aldrig blevet.

Dog er den tilstrækkelig klangfuld til, at hun dette forår kunne udgive en podcast "Julies' Library: Story Time With Julie Andrews".

Her læser hun højt af nogle af de børnebøger, som hun har skrevet sammen med datteren Emma Walton Hamilton.

På opfordring af Julie Andrews blev podcasten fremrykket, så britiske børn kunne få glæde af den, da de var hjemsendt under den første coronabølge.

- Som barn læste jeg alt, hvad jeg kunne få fat i. Der var ikke nogen større glæde for mig end at sætte mig godt til rette med en spændende bog.

- Bøgerne transporterede mig væk fra Anden Verdenskrig og ind i fantasiens rige, ind i andre verdener og idéer, fortalte Julie Andrews i forbindelse med offentliggørelsen.