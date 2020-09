Nu fraråder Danmark unødige rejser til Storbritannien

Det er de danske myndigheders grænse for, hvornår et land skifter fra gul til orange farve.

Gul betyder, at rejsende skal udvise forsigtighed, mens orange betyder, at ikke-nødvendige rejser til destinationen frarådes.

Listen over orange lande er blevet længere de senere uger.

I sidste uge blev Portugal, Holland, Schweiz og Østrig føjet til listen, fordi de passerede grænsen på 30 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

I forvejen frarådes ikke-nødvendige rejser til en række lande i EU og Schengen-samarbejdet, på grund af landenes indrejseregler eller høj smitte.

På grund af indrejseregler er det landene Letland, Estland, Litauen og Finland.

Derudover frarådes rejser på grund af høje smittetal til Island, Irland, Slovenien, Tjekkiet, Kroatien, Frankrig, Belgien, Spanien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Monaco, Andorra, Portugal, Holland, Schweiz, Østrig og Ungarn.

En ikke-nødvendig rejse er for eksempel en turistrejse.

Hvis en virksomhed vurderer, at en erhvervsrejse til det pågældende land er nødvendigt, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for det.

Efter hjemkomsten rådes man til at blive hjemme i 14 dage.

Hvis man ved hjemkomsten tager en coronatest, der viser sig negativ, kan man afbryde isolationen.

Hvis et land kommer på den orange liste, skal det under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere for at blive gult igen.

I Danmark har flere end 60 af landets kommuner aktuelt flere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Det fremgår af myndighedernes coronaovervågning torsdag.