Nu er tre blevet dømt i bedragerisag på sygehus

To mænd er torsdag blevet dømt i en sag om bedrageri for godt to millioner kroner på Sygehus Lillebælt. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Begge straffes med fængsel i et år og ni måneder. Tre måneder af straffen skal afsones. Resten gøres betinget af, at de udfører samfundstjeneste i 250 timer.

De to var henholdsvis leverandør og privat ansat og har af Retten i Kolding fået præcis samme straf som en tidligere indkøbschef ved Sygehus Lillebælt.

Indkøbschefen blev dømt i maj. Han valgte at samarbejde med politiet om sagen.

Han har forklaret, at han blev fristet af, at kontrollen i sygehusets indkøbsafdeling var dårlig.

Egentlig manglede han ikke penge, og udbyttet blev brugt til "tant, fjas og rejser", har han ifølge JydskeVestkysten fortalt.

Manden har indgået en afdragsordning med Sygehus Lillebælt og er i øvrigt brødebetynget over for sin familie og sygehuset, oplyste hans forsvarer i maj.

Bedrageriet stod på i næsten fire år - fra november 2015 og frem til september 2019, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Torsdagens to dømte fik betaling for varer, som aldrig blev leveret til sygehuset. Også fragt for transporter, som ikke havde fundet sted, blev de honoreret for.

De dømte er henholdsvis 52 og 54 år. De har i modsætning til indkøbschefen nægtet sig skyldige. De har mulighed for at anke torsdagens dom til Vestre Landsret.