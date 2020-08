Danmark kan på ny udlåne respiratorer som den på billedet til udlandet, efter at staten har overtaget en række respiratorer fra regionerne, som ikke vurderede, at de havde brug for dem. (Arkivfoto)

Artiklen: Nu er Danmark klar til at sende 80 respiratorer til udlandet

Med henblik på at låne dem ud til andre lande har staten købt 80 respiratorer af Region Hovedstaden.

Danmark er nu klar til at sende op til 80 respiratorer til udlandet.

Det sker, efter at staten for 3,4 millioner kroner overtager 80 respiratorer fra Region Hovedstaden. For det beløb overtager staten også de 13 respiratorer, som Danmark sendte til Italien tidligere i år.

Regionen havde de 80 respiratorer i overskud, men har ikke lovhjemmel til at tilbyde andre lande at låne respiratorerne.

Derfor var staten nødt til at overtage respiratorerne, før andre lande kan få gavn af dem.

Derfor bad Sundheds- og Ældreministeriet Folketingets Finansudvalg om lov at overtage regionernes respiratorer, der var i overskud, så de hurtigst muligt kunne lånes ud.

- Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige hjemmel til at foretage udlånet af respiratorerne til udlandet kan blive tilvejebragt hurtigst muligt i indeværende finansår, lød forespørgslen til Finansudvalget.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at antallet af aktuelle anmodninger fra andre lande om respiratorer er på cirka 25.

Danmark har før lånt respiratorer ud til andre lande. Senest blev det besluttet, at Danmark skulle bidrage med respiratorer til Italien, hvis sundhedsvæsen på daværende tidspunkt var meget presset.

Situationen endte med en næse til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), da det kom frem, at respiratorerne var ubrugelige for coronapatienter.