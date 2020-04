Regionerne har dag for dag øget antallet af test. Ambitionen er, at man i denne uge kan nå op på 10.000 daglige test. (Arkivfoto).

Nu er 4647 personer smittet med coronavirus

Knap 47.000 danskere er blevet testet for coronavirus, og antallet af bekræftede smittede er aktuelt 4647.

Nu er 4647 personer herhjemme smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut ifølge instituttets hjemmeside mandag formiddag.

Dermed stiger antallet af bekræftede smittede med 278 personer på et døgn.

Tallet skal tages med forbehold, da det ikke er alle med symptomer på coronavirus, der bliver testet.

Antallet af danskere, der er blevet testet, er nået op på 46.916 personer.

Tallene for antallet af indlagte og coronarelaterede dødsfald er ikke oplyst for mandag.

Søndag var der registreret 179 coronarelaterede dødsfald. Det er personer, der er døde, inden for 30 dage efter at de har fået påvist coronavirus i blodet.

Desuden var 504 personer indlagt på sygehuse landet over, heraf var 144 på intensiv afdeling.

De seneste fire dage har der været et lille fald i antallet af indlagte.

Danmark havde det første bekræftede smittetilfælde 27. februar. Det var en medarbejder på TV2 News, der var blevet smittet under en ferie i Norditalien.

Siden er antallet af smittede øget dag for dag.

Myndighederne har undervejs skiftet strategi i forhold til test.

I starten testede man alle med symptomer. Det var især folk, der havde pådraget sig smitte under rejser til netop Norditalien og Østrig.

Men 11. marts skiftede sundhedsmyndighederne strategi, så det kun var personer med svære symptomer, som blev testet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har talt for, at man bør teste så meget som muligt.

Det har ført til kritik af den danske teststrategi, og i sidste uge blev kriterierne, for hvem der kan blive testet, ændret.

Nu kan også personer med milde symptomer på coronavirus blive testet. Eksempelvis hvis de har relationer til personer i risikogruppen eller har svært ved at isolere sig selv fra andre.

Det første mål om 5000 daglige test blev nået på regionernes testklinikker torsdag i sidste uge.

Sundhedsstyrelsen har sat som ambition at nå op på 10.000 daglige test i denne uge og 15.000 test i ugen efter påske.