Nu er 460 døde med coronavirus - indlagte falder igen

Antallet af døde med coronavirus er fortsat stigende, mens der fortsætter med at være et fald i antallet af indlæggelser, hvilket har været tendensen gennem den seneste måned.

Samtidig er antallet af indlagte faldet med seks til 249. 61 patienter er så syge, at de er indlagt på en intensiv afdeling. Det er en færre end torsdag.

44 af patienterne på intensiv har brug for en respirator til at trække vejret. Det er et fald på seks personer over det seneste døgn.

Samtidig viser tallene, at antallet af nyindlæggelser på sygehusene er faldende sammenlignet med starten af epidemien.

Antallet af nye indlagte er et tal, som myndighederne følger tæt, fordi det giver et billede på smitten med coronavirus ude i samfundet.

Antallet af patienter på sygehusene er langt under, hvad der er kapacitet til.

Det danske sundhedsvæsen er blevet bedt om at holde 800 almindelige sengepladser og 300 intensivpladser klar til coronapatienter.

Der er lagt op til, at det skal være gældende i månedsvis. Der forventes en længerevarende epidemi, end man oprindeligt regnede med.

Epidemien med corona har indtil videre udviklet sig bedre, end regeringen og myndighederne i første omgang forventede.

Torsdag oplyste Statens Serum Institut, at smittetrykket med coronavirus dog er steget efter genåbningen af dele af samfundet efter påske.

Smittetrykket - hvor mange personer en smittet person selv smitter - er steget til 0,9 fra 0,6.

Det vil sige, at en smittet med coronavirus smitter 0,9 andre med virusset. Så længe tallet er under 1,0, er epidemien aftagende.

I øjeblikket bliver der forhandlet om næste fase. På bordet er blandt andet åbning af storcentre og udeservering for restauranter og caféer.