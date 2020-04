Nu er 273 døde med coronavirus i Danmark

I løbet af det seneste døgn er der i Danmark registreret 13 coronarelaterede dødsfald.

Dermed er i alt 273 personer nu døde herhjemme, mens de var smittet med coronavirus. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Det kan ikke siges med sikkerhed, om personerne er døde på grund af virusset. En del af de døde har nemlig lidt af andre alvorlige sygdomme i forvejen.

Antallet af indlagte er til gengæld faldet det seneste døgn til 396. Det er 12 færre sammenlignet med lørdag.

Også antallet af coronapatienter på intensivafdeling og i respirator bevæger sig i den rigtige retning.

Søndag er 104 på intensiv, mens 85 får hjælp af en respirator. Det er fald på henholdsvis to og fem personer i forhold til lørdag.

Når en coronapatient får hjælp af en respirator, er det fordi, vedkommende har brug for hjælp til at få tilført ilt.

Med de seneste tal er der nu i alt bekræftet 6174 smittetilfælde. Det er 178 flere end lørdag.

Der formodes at være et stort mørketal og altså langt flere, der rent faktisk er smittet. Det skyldes, at ikke alle med symptomer på virusset bliver testet i øjeblikket.

Tidligere har Statens Serum Institut vurderet, at 30-70 gange flere end det officielle tal kan være smittet.

Det er blandt andet baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover bygger estimatet på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

Frem til søndag har foreløbigt 70.125 personer fået svar på en test, der skulle undersøge, om de var smittet med virusset. Det er en stigning på 2354 personer sammenlignet med lørdag.

Tidligere har der været forvirring om, hvorvidt Sundhedsstyrelsen havde et mål for, hvor mange der skulle testes dagligt for coronavirus. Blandt andet er en målsætning på 10.000 daglige test blevet nævnt for denne uge.

Men lørdag slog Sundhedsstyrelsen fast, at den ikke har noget testmål - andet end at dem, der skal testes, bliver testet.

- Sundhedsstyrelsen har ingen ambition om et specifikt antal test.

- Vi har en forventning om, at regionerne lever op til vores retningslinjer, som beskriver, hvilke personer der skal testes, skrev styrelsen i en mail.

I alt 2123 danskere har været smittet med virusset, men er siden blevet raske igen. Det er en stigning på 168 personer fra lørdag til søndag.

I sundhedsmyndighedernes sprog taler man om en "overstået infektion" og ikke en decideret raskmelding.

Infektionen defineres som overstået, hvis man ikke er indlagt eller er død, 14 dage efter at virusset blev opdaget.