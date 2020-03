Nu er 24 personer med coronavirus døde i Danmark

En ny opgørelse mandag viser, at 24 personer, der har været smittet med coronavirus, er døde i Danmark.

Den seneste opdatering fra weekenden var, at 13 personer med coronavirus var døde, men Statens Serum Institut, der opgør tallene, har til denne opdatering skiftet den måde, som antallet opgøres på.

Det er derfor uklart, om tallene er sammenlignelige.

Definitionen er stadig antallet af personer, der er døde, 60 dage efter at der er påvist Covid-19-infektion. Covid-19 er den sygdom, som coronavirusset giver.

- De hidtidige dødstal har været baseret på CPR-registret. Tallene vil fra den 23. marts og fremover være baseret på Dødsårsagsregistret, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

- Dette opdateres med mindre forsinkelse end CPR-registret. Derfor indebærer skiftet til Dødsårsagsregistret, at dødsfald fra weekenden kommer med i denne opgørelse.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, at den første person med Covid-19 mistede livet 11. marts.

Den dag med flest dødsfald har indtil nu været 19. marts, hvor fem personer, der var konstateret smittet med coronavirus, gik bort.

Tidligere mandag oplyste Statens Serum Institut, at 254 er indlagt på hospitaler og sygehuse med coronavirus. Af dem er 55 indlagt på intensivafdelinger, og 47 af dem er i respirator.

Det er en stigning fra 232 indlagte i alt søndag. Her var 46 af dem på intensiv afdelinger, mens 40 af dem var i respirator. For begge tal gør det sig gældende, at over halvdelen er i de to regioner øst for Storebælt.

Klokken 15 mandag vil statsminister Mette Frederiksen (S) afholde et pressemøde i Statsministeriet. Det er ikke oplyst, hvad hun vil tale om.

Der er fortsat ingen dødsfald på Færøerne og Grønland. På Færøerne er 118 konstateret smittet, mens fire er konstateret smittet i Grønland.