Nu er 139 døde med coronavirus, men færre indlægges

Opgørelsen tæller alle dødsfald til og med klokken 8 fredag morgen.

Selv om der nu er 139 dødsfald med coronasmittede, behøver virusset ikke at være dødsårsagen.

For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Mens antallet af dødsfald er stigende, falder antallet af indlæggelser for anden dag på stribe. Fredag er 517 coronasmittede indlagt på landets sygehuse.

For første gang under coronaudbruddet er antallet af patienter på intensivafdelinger faldet. Fredag er der 143 intensivpatienter. Det er ti færre end torsdag.

Samtidig er antallet af patienter i respirator faldet til 116 fra 138, men det skyldes teknik, da sygehuse i Region Sjælland og i Region Hovedstaden tidligere har haft en anden opgørelse end de øvrige regioner.

Tidligere har de to regioner talt alle patienter med corona, der på et eller andet tidspunkt har været i respirator, med i opgørelsen.

Fremover tælles kun patienter, som rent faktisk er i respirator. Det forklarer faldet fra torsdag til fredag.

Blandt de 139 dødsfald er 93 mænd og 46 kvinder, og langt, langt hovedparten har været personer over 70 år.

84 procent af de døde har inden for de seneste fem år været indlagt med en alvorlig sygdom som diabetes, kræft, kronisk lungesygdomme, hjerte-kar-sygdomme eller blodsygdomme.