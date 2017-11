Nu begynder oprydningen i lygtepælene efter valget

Reglerne siger, at plakaterne skulle have været fjernet seneste onsdag, men det er ikke alle, der har overholdt dem.

I Københavns Kommune begynder man ligesom i landets andre kommuner torsdag at fjerne de valgplakater, der stadig hænger i lygtepælene efter kommunalvalget.

Det siger Jakob Hjuler Tamsmark, der er enhedschef ved Teknik- og Miljøforvaltningen.

- I forhold til folketingsvalget i 2015 er det min vurdering, at omfanget er tydeligt mindre.

- Men jeg var selv igennem byen i aftes, og med mindre der er sket noget helt utroligt hen over natten, så vil der være en del plakater, der skal rives ned, siger han.

Københavns Kommune har inden valget gjort meget ud af at fortælle partierne om de gældende regler.

Og så har man i år hævet afgiften for at fjerne en plakat til 170 kroner. Regningen bliver sendt til partiet eller kandidaten.

- Vi kan ikke uddele bøder. Men vi har lavet nogle beregninger, hvor vi har forsøgt at sætte præcist tal på, hvilke omkostninger der er for kommunen og dermed skatteborgerne ved at håndtere plakaterne, fortæller enhedschefen.

Jakob Hjuler Tamsmark erkender, at der kan gå lang tid, før det sidste spor af kommunalvalget er væk.

Ikke mindst fordi der er efterladt masser af plastikstrips fra nedrevne eller nedtagne plakater.

- Vores medarbejdere holder også særligt øje med strips i de kommende dage, men vi kan ikke opdage dem alle, og derfor er der også strips, vi må tage ned i forbindelse med den løbende drift af byen, siger han.

Københavns Kommune opfordrer alle til at give besked, hvis man opdager en efterladt valgplakat.

Det kan blandt andet ske via appen "Giv et Praj", som kan sende et billede af plakaten og dets gps-koordinater til forvaltningen.