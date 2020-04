Nu arbejder han for Europas cyklister

- Bilerne bagerst, lød Morten Kabells slogan ved kommunalvalget i 2013, der endte med at sikre ham og Enhedslisten posten som borgmester for teknik og miljø i København.

Dermed blev Kabell, der fylder 50 år den 28. april, ansvarlig for miljø, byggeri og trafik med et mål om flere og bredere cykelstier og betalingszone for bilister, der pendler til hovedstaden.