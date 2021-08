Nu åbnes der for ansøgninger til Arne-pensionen

Skønnet fra regeringen er, at cirka 24.000 - med usikkerhed - vil benytte sig af muligheden, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er glad for at komme i gang.

- Det er et tydeligt bevis på, at politik nytter noget.

- Har folk lyst, mulighed og kræfter, håber vi, at de vil blive ved med at arbejde, også langt ud over pensionsalderen. Men de faktiske forhold i jernindustrien er bare, at det har mange ikke mulighed for, siger han.

44 år på arbejdsmarkedet giver ret til tre år med tidlig pension, 43 år giver ret til to års tidligere pension, og et arbejdsliv på 42 år giver et enkelt års tidligere pension.

Dokumentationen for et langt arbejdsliv hentes primært i pensionsoplysninger fra ATP.

Men det kan være svært at føre bevis for eksempelvis midlertidige job eller deltidsansættelser langt tilbage i tiden.

Det er et bekymringspunkt hos fagforbundet 3F, der ellers har store roser til overs for retten til tidlig pension.

Forbundsformand Per Christensen er "virkelig, virkelig tilfreds" med ordningen, men vil også holde nøje med, om nogle af de nedslidte bliver efterladt på perronen på grund af dokumentationskravene.

- Jeg tror desværre, det stadig kan være en udfordring. Nu må vi se, når ansøgningerne kommer i hus.

Skulle personer komme i klemme, er Peter Hummelgaard klar til at sætte sig ned i forligskredsen og se på, hvordan det kan løses, siger han.

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus på Aalborg Universitet, vurderer, at den nye ordning til en start vil koste "lærepenge" i behandlingen af sagerne.

Men han tror overordnet på, at systemet vil fungere efter hensigten.

- Det er kun dem, der virkelig har brug for det, der vil søge. Det er jeg sikker på, siger Henning Jørgensen.

Arne Juhl, der blev ansigtet på den store pensionsplan, følger med i startskuddet på ordningen, men selv har han først ret til tidlig pension fra 2024.

Han glæder sig til, det bliver Arnes tur. Eller som han siger:

- Det er jo bedre end ingenting.