Novos Messi jagter det næste milliardeventyr

Så afgørende er det, der foregår i koncerndirektørens regi, forskning og udvikling. Her er man altid på jagt efter den næste topsællert på medicinhylden.

Den tidligere topchef i Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen sagde engang i et interview med dagbladet Børsen, at hvis Novo var FC Barcelona, så var Mads Krogsgaard Thomsen superstjernen Messi.

Søndag den 27. december fylder koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen 60 år.

Han er egentlig uddannet dyrlæge, men med en ph.d. og en doktorgrad samt erfaring som farmakolog i medicinalvirksomheden Leo Pharma kom han til Novo i 1991.

Han blev forskningsdirektør i 1994 og koncerndirektør for forskning og udvikling i 2000.

I dag er han det medlem af Novos direktion med længst anciennitet. Faktisk bliver han ifølge finans.dk af samme grund kaldt "rigshistorikeren".

Andre tilbud har der været nok af, har han tidligere afsløret i interviews.

For eksempel har han fået jobtilbud fra amerikanske firmaer. Men Mads Krogsgaard Thomsen brænder for sin gerning og har afslået dem alle.

En del af tiden har forskningsdirektøren været optaget af spørgsmålet om, hvordan diabetespatienter kan slippe for at skulle stikke sig selv.

Fra slutningen af 1990'erne og ti år frem brugte Novo især kræfter på at udvikle en insulininhalator.

Men det lykkedes aldrig. I 2008 måtte Mads Krogsgaard Thomsen endeligt erkende, at det var et fejlskud i milliardklassen.

Men ud af fiaskoen opstod kimen til at fortsætte jagten på en diabetespille, har han fortalt i et interview med Berlingske.

Siden er det lykkedes Novo at lancere en behandling mod diabetes 2 i tabletform, og den spås at blive den helt store sællert for den danske medicinalgigant i de kommende år.

I forskningsafdelingen hviler man dog aldrig på laurbærrene, for der skal altid være en ny milliardidé i pipelinen. En pille mod fedme eller nye insuliner.

Senest har Mads Krogsgaard og Novo meldt ud, at de nu også vil satse på en kur mod Alzheimer.

Mads Krogsgaard Thomsen bor sammen med Ulla Grove Sidelmann på en gård i Græsted. Han har fra et tidligere ægteskab tre børn - en søn og et sæt tvillinger.

Ved siden af topjobbet har han løbende haft en række bestyrelsesposter, blandt andet som formand for bestyrelsen for Københavns Universitet.