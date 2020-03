Norsk-iraner tiltales for at planlægge drab i Danmark

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 40-årig norsk-iraner for at bistå en iransk efterretningstjeneste med at planlægge et drabsattentat i Danmark. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse onsdag.

Manden er anklaget for at have skygget en mand på hans bopæl i Ringsted. Han optog også video af mandens kone. Det hele foregik ifølge anklagemyndigheden på ordre fra en iransk efterretningstjeneste.

Oplysningerne blev videregivet til efterretningstjenesten, som skulle bruge det i planlægningen af et attentat mod manden, som er del af en iransk separatistbevægelse, der kæmper for selvstændighed til regionen omkring byen Ahvaz.

Her vil gruppen have etableret en selvstændig arabisk stat, og i september 2018 blev en militærparade i Ahvaz angrebet - angivelig af separatistbevægelsen ASMLA - en forkortelse for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

24 blev dræbt.

Knap en uge senere blev Danmark ramme for en omfattende politiaktion. Broer blev lukket, og der blev lavet vejspærringer og kontroller. Det viste sig siden, at Politiets Efterretningstjeneste havde oplysninger om, at der skulle begås et drab i Danmark.

Offeret skulle være et ASMLA-medlem i Ringsted, og det var en iransk efterretningstjeneste, som stod bag.

Alt dette var ikke kendt til at begynde med. Men i oktober 2018 anholdt politiet så en norsk statsborger med iranske rødder. Han blev anholdt i Sverige og udleveret til Danmark.

Han blev fængslet i sagen, og samtidig blev tre mænd fra Ringsted - blandt dem det formodede tiltænkte offer - sigtet for offentligt at have billiget angrebet på militærparaden i Ahvaz.

I februar i år blev den sigtelse imidlertid udvidet til at dreje sig om spionage. Mændene er mistænkt for at spionere for en saudiarabisk efterretningstjeneste i Danmark og er nu varetægtsfængslet i den del af sagen.

Sagen skriver sig ind i et koldkrigsscenarie, som præger Mellemøsten. Stormagterne Saudi-Arabien og Iran strides og fører flere stedfortræderkrige mod hinanden i blandt andet Irak, Syrien og Yemen.

Det er både en religiøs og en kulturel strid. I Iran er den religiøse retning shia-islam, mens det i Saudi-Arabien er sunni-islam. Kulturelt er det en strid mellem persisk og arabisk kultur.

Sagen mod den 40-årige norsk-iraner skal efter planen begynde ved Retten i Roskilde 1. maj. Han er anklaget for overtrædelse af straffelovens paragraffer om medvirken til forsøg på manddrab og for ulovlig efterretningsvirksomhed.

Sagen mod de tre herboende iranere, der er sigtet for spionage, er fortsat under efterforskning.