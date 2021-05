Norsk dom kan gøre det lettere at retsforfølge danskere

Modstandere af at hente børn og mødre hjem har argumenteret for, at det er noget nær umuligt at skrabe tilstrækkelige beviser sammen til at dømme mødrene for deres støtte til Islamisk Stat.

Men en dom tirsdag i Norge, hvor en 30-årig kvinde blev dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat (IS) i Syrien, kan ændre det syn, mener De Radikales retsordfører Kristian Hegaard.

- Denne her dom viser, at det kan lade sig gøre at straffe mødre, når de tager hjem. For det er klart, at man skal straffes for sine ugerninger, og det giver mening, at man i Danmark straffer danske statsborgere, siger Kristian Hegaard.

Kvinden blev idømt tre et halvt års fængsel i en domstol i Oslo.

Kvinden kæmpede ikke for IS med våben i hånden. Men hendes bidrag i hjemmet var afgørende for at de i alt tre ægtemænd, hun har haft undervejs, kunne gøre en aktiv indsats for gruppen, argumenterede anklagemyndigheden.

Kvinden blev hentet hjem fra al-Hol lejren i Syrien den 18. januar 2020, da hendes søn var alvorligt syg.

Sagen udløste en regeringskrise i Norge, hvor det indvandringskritiske Fremskrittspartiet (FrP) trak sig fra regeringen, da kvinden blev hentet hjem.

I Danmark har både statsminister Mette Frederiksen (S) og flere partier i blå blok har gjort det klart, at de heller ikke mener, at mødrene skal til Danmark.

Mødrene har reelt vendt Danmark ryggen ved at tilslutte sig Islamisk Stat, har det lydt. Og det synspunkt bliver ikke ændret af dommen i Norge, fastslår Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen.

Den norske dom viser tværtimod, hvor svært det er at straffe kvinderne, mener Espersen:

- Det er en advarsel til os om, at det vil gå på samme måde i Danmark. De domme, som kommer, vil være umådeligt små. Netop fordi bevisførelsen er så vanskelig, siger Søren Espersen.

Derfor mener han, at kvinder og børn skal blive i lejrene og stilles for en lokal domstol.

Kristian Hegaard, mener dog at den danske lovgivning er strammere end den norske, hvilket vil resultere i strengere straffe i Danmark:

- Det er ikke en realistisk vej at lade lokale domstole dømme kvinderne, siger han.