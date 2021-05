Norge og Sverige kræver svar om spionage gennem danske kabler

Regeringen i både Norge og Sverige kræver en forklaring fra Danmark, efter at DR har afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har givet den amerikanske efterretningstjeneste NSA adgang til at spionere mod blandt andre svenske og norske toppolitikere og embedsmænd.

- Vi kræver at blive fuldt orienteret om forhold, som vedrører svenske statsborgere, virksomheder og interesser. Og så må vi se, hvordan svaret lyder fra politisk side i Danmark, siger den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist fra Socialdemokraterne, til SVT, der samarbejder med DR om historien.

Både Sveriges og Norges forsvarsministre har denne uge talt med den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), om afsløringen af NSA's spionage mod Danmarks nabolande gennem FE.

Derudover Sveriges og Norges forsvarsministre drøftet sagen indbyrdes, siger Norges forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen fra partiet Høyre.

- Vi tager begge påstandene alvorligt, siger Frank Bakke-Jensen til NRK, som DR også samarbejder med om sagen.

Peter Hultqvist vil over for SVT imidlertid ikke svare på, hvorvidt han er sikker på, at Sverige ikke bruger kabler til at aflytte danske politikere. Han henviser til sin tavshedspligt.

Oplysningerne om NSA's spionage mod Danmarks nabolande gennem samarbejdet med FE indgår ifølge DR's oplysninger i en redegørelse, som Trine Bramsen i august sidste år modtog fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Regeringen har på baggrund af tilsynets redegørelse hjemsendt FE's ledelse og nedsat en kommission, der frem mod årets udgang skal undersøge dele af tilsynets kritik af FE.

Det er imidlertid uvist, om NSA's spionage mod Danmarks nabolande gennem samarbejdet med FE er en del af kommissionens undersøgelse.

DR har spurgt Justitsministeriet, der har nedsat kommissionen, om tilsynets kritikpunkter om spionage vil blive undersøgt, og om undersøgelsen vil blive delt med andre lande.

Ministeriet henviser i et skriftligt svar til lovgrundlaget for kommissionens undersøgelse og til høringssvar, som blev afgivet, før kommissionen blev nedsat.

Det fremgår ikke af hverken lovgrundlag eller høringssvar, om NSA's spionage mod Danmarks nabolande vil blive undersøgt, eller om undersøgelsen kan deles med andre lande.

Forsvarets Efterretningstjeneste, NSA og Tilsynet med Efterretningstjenesterne har ingen kommentarer til DR om sagen.

Forsvarsminister Trine Bramsen afviser at stille op til interview, men oplyser i et skriftligt svar, at "systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabelt".

- Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i, lyder det fra forsvarsministeren.