Norge og Frankrig hitter som feriedestinationer

Det viser de nyeste tal for danskernes mobile dataforbrug, som er opgjort af de store teleskaber.

Coronakrisen har vendt op og ned på de vante rejsemønstre denne sommer. Mange danskere i år valgt at droppe rejsen sydpå, og de der har krydset grænserne har fulgt et helt andet mønster end det sædvanlige.

Tal fra Telenor viser for eksempel, at datatrafikken i år er steget eksplosivt i flere danske områder sammenlignet med sidste år.

Tal fra teleselskabet 3 viser, at de som faktisk rejser til udlandet, foretrækker lande som Norge og Frankrig, mens det normalt populære Spanien er gledet i baggrunden.

Herhjemme er den samlede datatrafik i sommerhusområderne steget med 80 procent sammenlignet sidste år, viser nye tal fra Telenor.

- Tallene fra vores netværk viser tydeligt, at mange danskere har valgt at holde ferien i Danmark i år.

- Derudover ser vi, at nogle steder overrasker mere end andre, i det datatrafikken i udvalgte byer nærmest er eksploderet sammenlignet med sommerferien sidste år, siger netværksekspert i Telenor Jesper Mølbak i en pressemeddelelse.

I populære ferieuger som uge 28 og 29 er det ikke kun populære steder som Skagen og Bornholm, hvor datatrafikken er øget.

Steder som Rødvig på Sydsjælland og Agersø ud for Vestsjælland er dataforbruget steget med henholdsvis 800 og 385 procent sammenliget med samme uger sidste år, skriver Telenor i pressemeddelelsen.

For de der har valgt at tage til udlandet er rejsemønstrene også ændret. Det viser tal fra teleselskabet 3.

Fra uge 28 til 30 er antallet af 3's kunder, der har været og brugt mobildata i udlandet steget med 27 procent.

- Der er nok en del, som oprindeligt havde planlagt at holde ferie i Danmark, men som alligevel besluttede at søge sydpå, da der de seneste uger er gået lige lovlig meget efterår i den herhjemme, siger David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked, i en pressemeddelelse.

Det er især feriedestinationer som Norge og Frankrig, der hitter blandt de rejsende, viser tallene.

De to lande har dermed vippet lande som Italien og Tyrkiet af pinden. Sidste år var de nemlig nogle af de mest eftertragtede destinationer blandt teleselskabets kunder.

Spanien i år på en femte plads over mest populære feriedestinationer. Dermed er landet rykket to pladser ned siden sidste år, hvor det var den tredje mest besøgte destination, viser tal fra 3.

Langt de flest, som har valgt at rejse ud, er blevet indenfor Europas grænser, da myndighederne fortsat fraråder alle unødvendige rejser til normalt populære destinationer som USA og Asien, skriver 3 i pressemeddelelsen.