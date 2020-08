Norge fraråder unødvendige rejser til København

Det sker på grund af coronasituationen, oplyser det norske udenrigsministerium.

Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, havde i forvejen opfordret den norske regering til at sætte Region Hovedstaden på listen.

Region Midtjylland og Region Sjælland er i forvejen på listen, men Danmark har ikke valgt at fraråde ikke-nødvendige rejser til Norge.

Her lyder det dog, at man bør være ekstra forsigtig.

- Hvis du rejser til Norge, bør du medbringe dokumentation på, hvor i Danmark du har bopæl, eksempelvis dit gule sygesikringsbevis. Ændringerne i karantænereglerne indebærer blandt andet, at du kan skulle dokumentere, hvor i Danmark du har bopæl, skriver Udenrigsministeriet i sin rejsevejledning.

Ud over Region Hovedstaden gør Norge også en række andre lande røde. Det gælder Storbritannien, Irland, Grækenland og Østrig.

Norges regering anbefaler sine borgere at undgå udlandsrejser generelt, men ikke alle lande er på den røde liste.

Også i Island har man skærpet restriktionerne for borgere fra Danmark. Det har fået Danmark til fra onsdag at fraråde ikke-nødvendige rejser til Island, mens også de tre baltiske lande den seneste uge er kommet på listen over lande, Danmark fraråder rejser til.

Hver torsdag meldes der nyt ud om de danske rejsevejledninger.