Flere danskere kan nu rejse ind i Norge uden at skulle gå i karantæne. Det kan dog ikke ske via Københavns Lufthavn. (Arkivfoto)

Norge fjerner som ventet karantænekrav for Region Sjælland

Norge har lørdag fjernet et krav om ti dages karantæne ved indrejse fra Region Sjælland.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter natten til lørdag.

Det var helt som ventet, da det allerede torsdag blev meldt ud, at kravet formentlig ville blive droppet lørdag.

Kravet blev annonceret 12. august, efter at antallet af smittede med covid-19 i regionen var steget.

Her blev der også indført karantænekrav ved indrejse fra Region Midtjylland.

Det gælder fortsat, ligesom det er tilfældet for karantænekravet for indrejsende fra Region Hovedstaden.

Personer, som er bosat i regionerne eller har opholdt sig minimum ti dage inden indrejse til Norge, skal i ti dages karantæne ved indrejse.

De danske myndigheder anbefaler, at danskere medbringer dokumentation for bopæl, hvis der rejses ind i Norge.

Sker det fra et karantænepligtigt område, skal der samtidig kunne dokumenteres et passende karantænested i Norge. Ellers kan de norske myndigheder nægte indrejse.

Ophold i telt, campingvogn eller hytte på campingpladser, hvor man deler toilet, køkken eller andet, godkendes ikke.

Trods det fjernede krav kan sjællændere i praksis alligevel ende med at skulle i ti dages karantæne ved indrejse til Norge.

Rejses der fra en lufthavn i en karantænepligtigt område - for eksempel Kastrup - er der således et krav om karantæne.

Kravet gælder ikke, hvis der køres igennem karantæne-områder i egen bil via den hurtigste rute. Der må dog ikke overnattes i området.

Da kravet om karantæne blev indført, var coronasmitten i Danmark begyndt at tage til igen, efter at der over sommeren var et lavt antal bekræftede tilfælde.

Blandt andet var der i starten af august er udbrud af smitte på et slagteri i Ringsted, hvor flere end 150 blev bekræftet smittet.

Det var med til at drive antallet af smittede op, så Norge indført et krav om karantæne ved indrejse.