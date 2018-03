Nordmand får dom efter danske betjentes smugling af hash

Tre danske undercoverbetjentes indsats i Norge har ført til, at en kendt kriminel af byretten i Oslo fredag dømmes for indsmugling af cirka 50 kilo hash.

Det er tvivlsomt, om denne indsmugling ville være sket uden politiets handlinger, fastslår en dommer ifølge nrk.no.

Loven forbyder politiet at lokke mistænkte til at begå kriminalitet, de ikke i forvejen har planer om. Og her blev de tiltalte udsat for en ulovlig provokation, mener retten ifølge nrk.no.

Den hovedtiltalte i sagen, Metkel Betew, idømmes fængsel i fem år og fire måneder for hashtransporten.

Under sagen har de tiltaltes forsvarere været meget kritiske i forhold til de danske betjentes opførsel.

Tidligere har det været fremme, at agenterne infiltrerede den mistænkte gruppe mænd ved flittigt at komme på en pub i Oslo.

De kaldte sig Tiller, Danny og Mugge og havde en rå udstråling. De øldrikkende mænd gav indtryk af at have kontakt med den russiske mafia, har avisen VG rapporteret.

Det endte med, at betjentene to gange hentede stof i Holland.

Under retssagen er de tre under store sikkerhedsforanstaltninger blevet afhørt som 243 A, 244 A og 245 A. Byretten forbød i oktober pressen at referere fra afhøringen, der foregik via videolink.

I sagen, som politiet kaldte "Operation Sult", var 13 mænd sat under tiltale. Den alvorligste tiltale drejede sig om forberedelse af drabet på en mand, der har øgenavnet Onkel Skrue. Her er der sket frifindelse, skriver norske medier.

Anklagemyndigheden havde krævet straffe på i alt 113 års fængsel.

Også i enkelte danske sager har politiet brugt hemmelige agenter, der har medvirket i grov kriminalitet.

I 2016 bedømte Østre Landsret således "Operation Alonso". Her optrådte tre agenter som Kristian, Skipper og Den Gamle. De sørgede for at få kørt hash fra Spanien, hvilket de tiltalte havde bestilt dem til.

I den danske sag afviste landsretten imidlertid at dømme de tiltalte for at have forsøgt at sejle et halvt ton kokain over Atlanterhavet. Dette emne havde agenterne adskillige gange talt med de tiltalte om. Politifolkene tilbød at stå for sejladsen.