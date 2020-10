Artiklen: Nordkorea anklager dokumentar for at fabrikere løgne

Nordkorea anklager dokumentarfilmen "Muldvarpen - undercover i Nordkorea" af den danske dokumentarist Mads Brügger for at være fabrikeret for at sprede usandheder om det nordkoreanske styre.

Sådan lyder det i et brev fra Nordkoreas ambassade i Stockholm til Ekstra Bladet.

Brevets afsender er Hai Chol Ri, der er rådgiver for Nordkoreas ambassadør i Norden, Ri Won Guk.

- Fra start til slut er filmen fabrikeret til at sætte Nordkorea i et dårligt lys. Derudover er dokumentarfilmen i strid med sandheden, og det er vrøvl at beskrive, at rådgiveren for vores ambassade var involveret i en såkaldt våbenhandel, skriver han til Ekstra Bladet.

Dokumentaren følger en pensioneret dansk kok ved navn Ulrich Larsen, der over en årrække har infiltreret det nordkoreanske styre.

Gennem ham afslører filmen, hvordan Nordkorea tilsyneladende forsøger at omgå internationale sanktioner.

I filmen er der en episode, hvor Ulrich Larsen får vist en række dokumenter og beviser på våbenhandel af Ri Won Guk.

Men det er helt forkert, lyder kritikken fra Nordkorea. Landet mener omvendt, at det var Ulrich Larsen selv, der havde dokumenterne med.

- Vi er meget oprørte over denne manøvre, der skal få det til at se ud, som om vores ambassade er forbundet til ulovlig aktivitet, skriver Hal Chol Ri til Ekstra Bladet.

Mads Brügger har tidligere sagt til nyhedsbureauet Reuters, at han har en "enorm mængde" materiale fra dokumentarfilmen, som han vil dele med det FN-ekspertpanel, der overvåger sanktioner mod landet.

Ekspertpanelet har allerede indkaldt muldvarpen Ulrich Larsen til et møde om afsløringerne.

Mandag meldte Danmark og Sverige, at de sammen vil bringe dokumentaren op i FN's sanktionskomité.

Nordkorea har været underlagt FN-sanktioner siden 2006. Sanktionerne er det seneste år blevet skærpet af FN's Sikkerhedsråd for at bremse landets atomprogram.