Region Nordjylland vil hjælpe sin naboregion ved at tage imod nogle af dens mest syge coronapatienter. Fredag havde den nordjyske region selv 26 indlagte. (Arkivfoto).

Nordjyske operationer aflyst for at mindske midtjysk coronapres

Region Nordjylland aflyser omkring 100 planlagte operationer den kommende tid. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der er især tale om planlagt kirurgi inden for næse-øre-hals-området samt brystplastikkirurgi på Aalborg Universitetshospital. De personer, som bliver berørt af aflysningerne, får direkte besked, oplyser regionen.

Aflysningerne skyldes et stort coronapres i sundhedsvæsenet generelt. Og Aalborg Universitetshospital forbereder sig også på at skulle hjælpe Region Midtjylland ved at tage imod nogle af deres mest syge coronapatienter.

Den nordjyske region er nemlig mindre presset af corona, end naboregionen mod syd.

- Vi har et samlet sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal især i denne situation hjælpe hinanden.

- Det er baggrunden for, at vi åbner yderligere senge op, så vi kan tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i meddelelsen.

Akutte operationer vil stadig blive udført, og man er kun berørt af aflysninger, hvis man får direkte besked om det fra regionen eller hospitalet.

- Men jeg har fuld forståelse for den frustration, som det her medfører for den enkelte. Vi har desværre ikke andre muligheder i den situation, vi ser ind i, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland er den sidste af de fem regioner, som aflyser operationer. Flere operationer vil "med stor sandsynlighed" blive aflyst den kommende tid.

- Skulle det blive nødvendigt, vil det i givet fald være nødvendigt at udskyde yderligere planlagt aktivitet, siger regionsrådsformanden i meddelelsen.

Det afhænger dog af, hvor mange sengepladser der skal bruges til coronapatienter.

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland samarbejder om at udnytte regionens samlede sengekapacitet for at undgå færrest mulige aflysninger.

Fredag var 568 personer ifølge Statens Serum Institut indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler. Region Nordjylland havde 26 indlagte, mens Region Midtjylland havde 79 indlagte.