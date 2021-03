Der er normalt liv og glade dage, når der er marked i Hjallerup. I år bliver der imidlertid ikke noget. Billedet her stammer fra markedet i 2017.

Nordjysk kæmpemarked aflyser for andet år i træk

For andet år i træk aflyser Hjallerup Marked på grund af corona, selv om håbet var, at det i år kunne åbne.

Hjallerup Marked, som ellers skulle have været afholdt i juni i år, bliver aflyst. Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Det er andet år i træk, at Nordeuropas største hestemarked ikke åbner, som det ellers traditionen tro har gjort siden 1744.

- Vi må erkende, at sommerens festivaler og kulturarrangementer ikke er tænkt ind i den genåbningsplan, der blev præsenteret i sidste uge, siger formand Keld Nielsen i pressemeddelelsen.

- Vi står lige nu med et udendørs forsamlingsloft på 10 personer og to måneder til Hjallerup Marked. Det hænger selvfølgelig ikke sammen, siger han.

Formanden understreger, at aflysning er ærgerlig - ikke bare for kulturen og det sociale liv i byen - men også de leverandører, musikere, hestehandler og andre, der plejer at gøre en indtjening på markedet.

I pressemeddelelsen gør han samtidig klart, at økonomien i Hjallerups Markedsforening stadig er sund, og at man forventer at genåbne i 2022.

Hjallerup Marked, der afholdes over flere dage, har normalt omkring 200.000 gæster. Og 300 til 400 heste.

Festlighederne bliver under markedsdagene hjulpet afsted af 2000 frivillige.

En række foreninger i det nordjyske område har tidligere efterspurgt en plan, fordi de er økonomisk afhængige af, at markedet gennemføres.

Herunder Hjallerups Idrætsforening, som hvert år får tildelt 600.000 fra markedets overskud. Det skriver TV2 Nord.

Hjallerup donerer nemlig årligt omkring 1,5 millioner til lokale foreninger.

Andre lignende markeder har flyttet datoer for afholdelse, skriver Hjallerup Marked i pressemeddelelsen.

Musikfestivaler - herunder Roskilde Festival og Skanderborg Festival- arbejder fortsat på at kunne lukke gæster ind. Blandt andet ved hjælp af coronapas og hurtigtest.