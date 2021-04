Nordjysk affaldsselskab vil brænde mink: Nogen skal jo gøre det

Regeringen besluttede i november sidste år, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus. En del af minkene blev i første omgang begravet ved militærområder i Midt- og Vestjylland. Snart skal minkene graves op og afbrændes. (Arkivfoto).

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix