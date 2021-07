Nordiske sagnvæsener kunne opdrage folk

Helt frem til for kun godt hundrede år siden eksisterede den nordiske folketro side om side med kristendommen. Landsbyboere brugte sagnfigurer til at forklare hændelser, de ikke forstod.

Eller hvad med åmanden, som skjuler sig i søens dyb og på sin violin spiller lokkende toner, der får mennesker til at gå ud i søen for at drukne sig?

- Vi skal ikke ret langt tilbage i historien, før man fejlagtigt opfattede biokemiske forrådnelsesprocesser i kroppen som vampyrer. Vi kan forestille os det samme med ellefolk, siger Mathias Clasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk og fortsætter:

- Hvis en mand i landsbyen var maniodepressiv, ville man ikke forklare hans opførsel med en biokemisk ubalance i hjernen. Man ville sige, at han havde lagt sig til at sove på en elverhøj.

Mathias Clasen er videnskabelig konsulent på udstillingen "GYS - Væsner i mørket", som kan opleves på museet Dorf Møllegård i Dronninglund i Nordjylland indtil 12. december 2021.

Udstillingen dykker ned i, hvilken funktion de dystre folkesagn havde i det samfund, de opstod i.

- Fortællingerne om sagnvæsner har rod i en forestilling om, at alt i naturen er besjælet, og at den hævner sig på os, hvis vi går den imod. Naturen kan hjælpe os, men den kan også ødelægge os, siger Johanne Schrøder Baggesen, museumsinspektør på museet Dorf Møllegård i Dronninglund.

Netop fordi mennesket før i tiden havde en tilværelse, der var spækket med farer, kan de nordiske folkesagn have været nyttige redskaber i børneopdragelsen.

- Når bønderne ville have deres børn til at opføre sig på en særlig måde, fortalte de historier om det mest grufulde, der kunne ske, hvis børnene opførte sig forkert, siger Mathias Clasen.

På den måde kan folkesagnene have haft den samme adfærdsregulerende effekt som kristendommen, hvor man kan komme i helvede, hvis man begærer naboens kone.

Nogle af fortællingerne er så grufulde, at de fleste nok næppe ville fortælle dem til helt små børn nu om dage.

Tag bare historierne om, hvordan ellefolk sneg sig ind i menneskers huse, fjernede deres nyfødte barn fra vuggen og i stedet lagde en af deres egne unger, en såkaldt skifting.

Skiftinge ser ud som mennesker, når de bliver født, og derfor ville familien typisk ikke lægge mærke til ombytningen med det samme. Men gradvis begynder skiftingen at ligne en trold med et stort, loddent hoved, og så går det op for forældrene, at deres rigtige barn er blevet taget af ellefolket.

Uhyggen i folkesagnene kan have haft den funktion at få folk til at huske historierne, vurderer Mathias Clasen.

- Det er bredt accepteret inden for den psykologiske forskningstradition, at der er nogle typer af kultur, der er særligt levedygtige. Her lader historier med uhyggeligt indhold til at være en af dem, lyder det.