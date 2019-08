Nordiske lande danner fælles front til klimakonference

Det sagde statsministrene på et pressemøde oven på et møde i Nordisk Ministerråd på Island, hvor også Tysklands kansler, Angela Merkel, var til stede.

- Vi deler de samme værdier og idéer for den verden, vi gerne vil give videre til vores børn. Vi vil handle. Det er ikke nok at tale om det. At mødes om det.

- Vi må vise vores befolkninger - ikke mindst vores børn og unge - at vi tager ansvar. Så jeg ser dette her møde som starten på et større samarbejde mellem os, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

I en pressemeddelelse i forbindelse med mødet skriver ministrene, at det nordiske samarbejde i højere grad skal gøre Norden til en integreret størrelse, når det kommer til klimaet og indsatsen for at modvirke klimaforandringer.

Målsætningen er blandt andet at gøre Norden til verdens første CO2-neutrale region.

- Os som nordiske lande vil gå til klimamødet senere i år med samlet stemme. Vi må vise vores børn, at vi tager ansvar her, sagde den svenske statsminister, Stefan Löfven, på pressemødet.

Med klimamødet mener han FN's klimatopmøde, der bliver afholdt i New York den 23. september.

Tysklands kansler, Angela Merkel, understregede på pressemødet, at Tyskland ikke er en del af den aftale. Men at hun var glad for at være inviteret med, da det gav mulighed for at diskutere ikke bare klimaet men en lang række andre emner.

- De nordiske lande har nået en aftale om, hvordan de vil handle i New York. Men jeg kan kun tale for Tyskland, sagde Angela Merkel.

Ud over klimaspørgsmål har regeringslederne også diskuteret Storbritanniens udtræden af EU. Her blev det understreget, at de resterende 27 EU-lande fortsat står sammen i forhandlingerne.