Nordiske EU-kandidater: Vi skal inspirere til grøn omstilling

- Mange i andre EU-lande er bekymrede for, at man skal omstille meget hurtigt. Men vi skal bruge kræfter på at fortælle, at man faktisk kan skabe job ved at omstille til grøn energi, siger Jeppe Kofod.

- Der er vi alt for tilbageholdende. Vi holder os for meget tilbage, der skal vi ændre vores tankegang og være med til at støtte nye mål, siger han under debatten.

Morten Helveg, som er spidskandidat for De Radikale, mener, at andre medlemslande blandt andet bør kigge på det nordiske elsystem.

- Vi har integreret vores elmarked og har skabt en forbindelse, der virker. Når det blæser i Nordsøen, kan man sende energi videre til andre lande. Vi tjener til inspiration på området, siger han.

Deltagerne i debatten kommer fra Danmark, Finland og Sverige, og flere af dem er spidskandidater i deres respektive partier ved valget den 26. maj.

Nordisk Råd er det officielle parlamentariske organ for det nordiske samarbejde. Det består af 87 medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Nordisk Råd mødes fire gange om året.