Nordisk Ministerråd har rod i regnskaberne

Nordisk Ministerråd har indkaldt til et pressemøde onsdag under overskriften "Væsentlige problemer med Nordisk Ministerråds økonomiske administration".

I den kortfattede indkaldelse står, at arbejdet med rådets regnskab for 2020 har været forsinket. Derfor kunne det først gives til Rigsrevisionen i Danmark i juni, og Rigsrevisionen har ikke afsluttet sin revision.

Den danske rigsrevision har tidligere været ude med riven efter Nordisk Ministerråd.

I januar 2020 besluttede Danmark at tilbageholde sine betalinger til ministerrådet på grund af en bekymring for, om 2018-regnskabet stemmer. Det er særligt et bestemt regnskabsprogram, der har vakt bekymring.

Revisionshuet BDO gik i gang med at gennemgå 13.700 bilag fra dengang fra både Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.

Her fandt man 17 transaktioner til 157.000 kroner, hvor det ikke kunne bekræftes, om transaktionerne var endt hos de rette modtagere.

Derudover blev der rejst kritik af procedurer og mangelfuld kontrol ved udbetalinger til andre konti.

Herefter betalte Danmark sit bidrag.