Nordisk Film Biografer aflyser alle film de næste to uger

Tiltaget gælder allerede fra torsdag.

Årsagen til aflysningen er, at de danske myndigheder har opfordret til at aflyse alle begivenheder med over 100 deltagere og generelt lukke ned for alle unødvendige aktiviteter. Det skal inddæmme coronavirusset.

- Vi beklager de gener, det måtte have over for vores gæster, men vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, siger Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark.

- Det vigtigste for os er vores gæsters tryghed, og at vi kan være med til at begrænse smitten af Covid-19, siger han i pressemeddelelsen.

Hvis man har købt en billet til biografen, vil det være muligt at få den refunderet.