Britta Nielsens døtre, 33-årige Samina Hayat og 36-årige Jamilla Hayat, og hendes 40-årige søn er tiltalt for groft hæleri for samlet cirka 51 millioner kroner. Døtrene stillede sig i november 2018 frem på tv og fortalte om sagen.

Nordea havde øje på Brittas datter i 2016

Et vidne fortalte lørdag, at Nordea lavede en indberetning om Jamilla Hayat, to år før Britta Nielsens millionsvindel kom frem. Sagen nærmer sig sin afslutning.

Nu er sagen mod hendes tre voksne børn, der er tiltalt for groft hæleri, ved at nærme sig sin afslutning i Retten i Glostrup.

