Nøglevidne: Det var indstilling i notat der var dødt

Var et notat, som ifølge Inger Støjberg var centralt, virkelig "dødt og borte", da hun i februar 2016 udsendte en pressemeddelelse om at adskille asylpar?

Jesper Gori har i Rigsretten gentaget det, som han også har fortalt i Instrukskommissionen - at notatet var "dødt og borte" efter et møde 9. februar 2016.

- Den forklaring, du der har afgivet, har sat sig spor i mediebilledet, konstaterer Mallet.

I Rigsretten er Støjberg tiltalt for at have givet en ulovlig instruks. I pressemeddelelsen den 10. februar 2016 meddelte hun, at asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, skulle adskilles - uden at nævne mulige undtagelser.

Dagen før godkendte hun dog notatet, som indeholdt en indstilling til en ny ordning, hvor der kunne være undtagelser. Men Instrukskommissionen kom frem til, at notatet mistede sin betydning, og embedsmænd har talt betydningen ned.

Nicolai Mallet spørger Jesper Gori, om hele notatet - både indstillingen og overvejelser om de retlige rammer - var "dødt og borte".

- Det, der er dødt og borte, er indstillingen. Notatet indeholder retlige overvejelser, som er relevante. De er ikke døde og borte, siger Jesper Gori, siger han.

- Det er ikke sådan for mig, at det her notat forsvinder.

- Så det er selve beslutningsforslaget, der er dødt og borte - ikke som sådan hele baggrundstæppet, det ligger på?, spørger Nicolai Mallet.

- Ja, det er både indstillingen og det afsnit, der handler om det forslag, vi foreslår, siger Jesper Gori.

Forsvareren stiller også spørgsmål ved, om Jesper Gori samt ministeriets chefjurist Lykke Sørensen, som også har talt betydningen af notatet ned, kan have deres grunde til ikke at kunne huske det.

Nicolai Mallet forklarer, at notatet ikke blev fremhævet, da man i 2016 skulle svare Folketingets Ombudsmand, der undersøgte sagen. Det blev blot sendt med som en vedhæftning til en mail.

- Kan den manglende henvisning til notatet skyldes, at du simpelthen i løbet af juni 2016 selv var nået til den opfattelse, at flere af de centrale elementer ikke svarede til den juridiske vurdering, du havde?

- Nej, det kan jeg bestemt afvise. Faktisk danner notatet bagtæppet for det, vi skriver til Folketingets Ombudsmand, siger Jesper Gori.

Afhøringen af Jesper Gori er torsdag afsluttet, men det er muligt, at han senere skal afhøres igen.