Nøglekortet pensioneres af NemIDs arvtager

MitID er ifølge Digitaliseringsstyrelsen næste generation af NemID. Du kan bruge MitID til alt, hvad du plejer at bruge NemID til. Men nogle ting bliver anderledes.

Få svar på spørgsmålene om den nye ordning her:

Der skal alle de 5,2 millioner brugere af NemID være rykket over på dets afløser - MitID - som lanceres onsdag.

MitID er først og fremmest en app, og derfor kan du ikke længere bruge nøglekortet, som du kender det fra NemID, når du har skiftet.

* Hvordan får jeg MitID?

Det er din bank, som oplyser dig om, når du skal skifte over til MitID.

Brevet fra din bank modtager du enten på din net- eller mobilbank eller i Digital Post. Når din bank har givet besked, har du 30 dage til at skifte over til MitID. Har du behov for hjælp, er det også banken, du skal have fat i.

Du vil blive bedt om at skanne dit pas i NemID-nøgleappen for at bekræfte din identitet.

Nogle borgere vil blive bedt om at opdatere deres oplysninger - de bliver kontaktet direkte af Digitaliseringsstyrelsen og får mulighed for at opdatere deres oplysninger i NemID-nøgleappen.

Kan du ikke bruge nøgleappen, får du andre muligheder for at skifte til MitID efter lanceringen onsdag.

* Hvorfor skal vi skifte til MitID?

Både NemID og MitID er sikre løsninger, men vi skal skifte til MitID for at gøre det sværere at misbruge folks identitet og øge sikkerheden yderligere.

Som noget nyt får du eksempelvis besked, hvis nogen prøver at logge ind med MitID på en ny computer, mobil eller tablet.

* Hvad gør personer, som bruger nøglekortet?

Du får ikke et nøglekort med MitID. Der er tre muligheder for dem, som ikke kan bruge MitID-appen.

Du kan bruge en kodeviser, hvor du på displayet kan se en engangskode, når du skal bruge MitID.

Du kan også få en kodeoplæser, som fungerer på næsten samme måde. Men kodeoplæseren læser også koderne op for dig. Du kan bruge høretelefoner, hvis du vil undgå, at nogen hører koden.

Den sidste mulighed er en chip, som er beregnet til dem, der skal identificere sig mange gange på en dag, eller arbejder med særligt personfølsomme oplysninger.

De første tre kodevisere og kodeoplæsere er gratis. Deres batteri holder ved normalt brug i 10 år.

* Kan jeg fortsætte med at bruge NemID?

Nej, NemID bliver helt lukket næste år. Men indtil du får besked fra din bank om, at NemID nu er lukket for dig, er det vigtigt, at du stadig har dit NemID.

Du kan støde på steder, du skal bruge det, selv om du har fået MitID, i en overgangsperiode.