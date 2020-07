Nøgen kratlusker huserer i latexblotters terræn

Politiet vil ikke udelukke, at en nøgen onanerende mand kan være identisk med "Latexblotteren".

Man kan ringe til Ringsted, men ikke tisse til Thisted. Til gengæld kan man formentlig godt slippe afsted med at tisse uforstyrret i Tisvilde Hegn, hvis man ellers går lidt i skjul.

Naturstyrelsen omtaler i hvert fald på sin hjemmeside skoven som "en rigtig troldeskov", men en afklædt kratlusker benyttede ikke just den tætte bevoksning til at gemme sig. Ej heller til at tisse.

Manden, som ifølge Nordsjællands Politi, var helt nøgen, gik nemlig frem foran en 44-årig forbipasserende mand og gav sig til at onanere. Den 44-årige følte sig ifølge politiet ikke krænket af episoden, som han dog alligevel anmeldte.

Området har i den senere tid været plaget af en blotter, men anmeldelsen fra søndag adskiller sig på et væsentligt punkt.

De hidtidige anmeldelser beretter nemlig om en mand iklædt latexdragt og -maske. Men det var ikke tilfældet søndag.

- Ham her var helt nøgen, men vi kan ikke udelukke, at der er den samme person, siger kommunikationsmedarbejder Magnus Snoer fra Nordsjællands Politi.

I modsætning til den nøgne søndagsblotter har latexblotteren også foretrukket at forulempe kvinder. Forulempelserne har dog det fællestræk, at latexblotteren også i flere tilfælde har onaneret foran sine ofre.

Sjællandske Mediers netmedie sn.dk fortalte i weekenden, at politiet har modtaget seks anmeldelser om latexblotteren.

6. juli blev han set tre gange i Tisvilde Hegn. Og politiet har også tre anmeldelser tilbage fra december, som går på en mand i en lignende mundering.