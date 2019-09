Nødråb fra embedsfolk: Der er for lidt tid til reformerne

I undersøgelsen svarer 60 procent, at de er enige i, at der ikke er tid nok til at implementere de politiske initiativer.

Adspurgt til det konkrete arbejde med reformerne svarer 42 procent, at forberedelsesarbejdet ikke var grundigt nok.

Formand i Djøf Henning Thiesen beder politikerne om at skrue ned for tempoet. Den mangeårige reformiver presser embedsfolkene, vurderer han.

- At 60 procent siger, at der ikke er tid nok til arbejdet med de reformer, der skal laves, det synes vi er relativt tydelig tale og et ganske højt tal. Vi har sagt det igennem længere tid, og nu synes jeg, vi har yderligere dokumentation for det.

- Tempoet i reformprocesserne i Danmark bør sættes ned, siger Henning Thiesen.

Han understreger, at reformerne er -og har været vigtige for Danmark. Og selv om det går for hurtigt, er det ikke ensbetydende med, at fagforeningen eller medlemmerne er imod reformer.

- Men tempoet skal også være sådan, at alle kan følge med, således der er tid til omtanke og faglig afprøvning, siger Henning Thiesen.

Han nævner Skat i de seneste 10-15 år som det mest udtalte eksempel på, at for mange reformer på samme tid kan få embedsfolkene ud af balance.

Djøf-formanden vurderer, at regeringen er opmærksom på det problem, som undersøgelsen viser.

I forståelsespapiret fra regeringsdannelsen i juni står der blandt andet, at "en ny regering vil tage initiativ til en kritisk gennemgang af udvalgte reformer".

- Jeg tror også, det er vigtigt, man ikke indhøster de gevinster, man synes, man kan se ved at gennemføre en reform, før reformen er på plads.

- Og så er det meget vigtigt, man inddrager medarbejderne i processerne, fordi de har forstand på det. Jeg siger ikke, man ikke gør det i dag, men måske kunne man gøre det i højere grad, siger han.