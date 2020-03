Nødlov kan aflyse eksamener på skoler og ungdomsuddannelser

Derfor præsenterede hun tirsdag et forslag til en hastelov, der giver hende mulighed for at aflyse eller udskyde eksaminerne.

- Hvis det trækker ud og bliver en længere periode, vil det være nødvendigt at tage stilling til, hvad der skal ske med 9.-klasses afgangsprøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser og på EUD (erhvervsuddannelserne, red.).

- Med den her lovgivning bliver der givet en bemyndigelse til, at vi kan kigge på de her ting, hvis det bliver nødvendigt, siger undervisningsministeren.

Tiltaget er et af flere, som ministeren fremlagde tirsdag i et lovforslag, der skal hjælpe undervisningsområdet midt i uroen omkring coronavirusset.

Hvis ministeren finder det nødvendigt, kan en afgangseksamen eksempelvis blive erstattet af elevens standpunktskarakterer.

Loven kan også betyde, at fraværsregistrering kan bortfalde, og at minimumstimetal kan fraviges.

Indtil videre har coronavirusset haft stor betydning for de danske folkeskoler og gymnasier.

Fra mandag og to uger frem lukkede de - ligesom alle landets daginstitutioner og universiteter - midlertidigt ned for at dæmme op for spredningen.

Mange af de hjemsendte elever får fjernundervisning og laver opgaver med far og mor. Men de risikerer at ryge for langt bagud i forhold til pensum, frygter undervisningsministeren.

Hun ønsker derfor midlertidigt at have mulighed for at fjerne det obligatoriske krav om afgangseksaminer.

- Det er noget, man skal træde meget varsomt omkring. Det er nødlovgivning, vi har at gøre med her, siger ministeren.

Regeringen har foreslået, at loven skal udløbe 1. marts 2021.

Ved førstebehandlingen tirsdag bakkede Folketingets partier over en bred kam op om forslaget.

Også Dansk Folkeparti, der dog ønsker at sætte 1. september 2020 som udløbsdato. Loven hører først og fremmest forårssemesteret til, mener partiet.

Forslaget 2.-behandles torsdag.