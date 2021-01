Nødhjælpsgeneral med hjerte for de svage

Mest fremtrædende er nok posten som formand for en af verdens største sammenslutninger af nødhjælpsorganisationer, Act Alliance, der har et årligt budget på op mod 20 milliarder kroner.

Men også hjemlige organisationer høster frugten af Qvist-Sørensens store organisatoriske erfaring.

Således er hun blandt andet medlem af Danidas Udenrigspolitiske Råd og næstformand i Globalt Fokus, der forener danske organisationers arbejde med udvikling, miljø og humanitære aktiviteter.

Hun sidder desuden i bestyrelsen for tænketanken One Third, der arbejder for at begrænse madspil.

Og hun er formand for bestyrelsen bag mediet Verdens Bedste Nyheder, der forsøger at sætte fokus på de fremskridt på udviklingsområdet, der ofte drukner i de øvrige mediers dækning af krig og kriser.

- Det betyder meget for mig at have et håb og at se, at dem, vi hjælper ude i verden, har en grundlæggende tro på fremtiden, har hun sagt til Jyllands-Posten.

Som ung slog Birgitte Qvist-Sørensen sine folder i Roskilde, før hun i slutningen af 1980'erne drog til Aarhus for at uddanne sig til teolog.

Studiet favnede hendes store interesse for samfundet, men det var ikke idéen om en prædikestol i en dansk folkekirke, der trak.

I stedet brugte Birgitte Qvist-Sørensen den første del af 1990'erne på at arbejde for forskellige ngo'er i udlandet. Først i Nordirland og siden i Thailand og Bosnien-Hercegovina.

Herefter brugte hun et årti i forskellige chefstillinger på det sociale område i Københavns Kommune, før hun fra 2006 til 2010 var social- og sundhedsdirektør i Helsingør Kommune.

Siden 2010 har hun været i Folkekirkens Nødhjælp, hvor hun i 2014 blev generalsekretær.

Privat er Birgit Qvist-Sørensen mor til to voksne sønner, som hun har med sin nordirske mand, Robert Bell.