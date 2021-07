Nødhjælper på græsk ferieø tiltalt for millionsvindel i Danmark

En palæstinensisk kvinde tiltales for at have snydt i skat for op til 12 millioner kroner.

En palæstinensisk kvinde er tiltalt for at have bedrevet groft skattesvig for næsten 12 millioner kroner i Danmark, mens hun arbejdede som frivillig for Læger Uden Grænser på den græske ferieø Lesbos.

Det skriver avisen Ekstra Bladet, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod kvinden.

Kvinden nægter sig skyldig i alle anklager, oplyser hendes advokat, Janus Malcolm Pedersen, til avisen.

Kvinden har angiveligt i perioden 2014 til 2018 givet urigtige skatteoplysninger på vegne af over 850 personer.

Hun skulle også uretmæssigt have gjort brug af andre personers NemID til at optage kviklån hos flere selskaber. Ifølge Ekstra Bladet har hun haft succes med at få udbetalt 234.600 kroner på denne måde.

Janus Malcolm Pedersen oplyser til Ritzau, at sagen bliver ført af Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagen skal for en dommer ved Retten i Roskilde, men det er endnu ikke til at sige, hvornår det kommer til at ske, da sagen endnu ikke er berammet.

Sagen kan komme til at kræve en del retsmøder. Anklageskriftet mod kvinden er 275 sider langt, og over 100 personer er involverede i sagen.

Foreningen Danske Revisorer, FSR, berettede i slutningen af marts om en nærmest eksplosiv stigning i mængden af økonomisk kriminalitet i Danmark.

FSR havde set på tal for anmeldelser, sigtelser og domme for økonomisk kriminalitet igennem de seneste ti år og fundet, at der næsten var sket en femdobling i antallet af anmeldelser, og at antallet af sigtelser og domme var steget i takt med anmeldelserne.

Professor i revision Kim Klarskov Jeppesen fra CBS pegede dengang på, at en del af forklaringen på stigningen i økonomisk kriminalitet kan være, at skattekontrollen er blevet svækket de sidste ti år.