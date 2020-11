Nissepige rejser til Grønland og Færøerne i kongelig julekalender

For femte gang laver kongehuset en digital julekalender. I år er rigsfællesskabet i fokus.

Har man en profil på det sociale medie Instagram, kan man i juletiden følge med i kongehusets digitale julekalender. I år danner rigsfællesskabet rammen om julekalenderen.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Det er femte gang, at kongehuset laver sin digitale julekalender, der hvert år består af en fortælling om dronning Margrethes håndlavede nisser.

- I årets juleeventyr sender dronningen nissepigen ud på en rejse gennem rigsfællesskabet for at finde sine to søskende, som nissefamilien ikke har fejret jul med i hundrede år.

- Nissepigens søskende slog sig ned på henholdsvis Færøerne og i Grønland under Christian X og dronning Alexandrines store kongefærd i 1921 - og ingen har set dem siden, lyder det i en teaser for julekalenderen i pressemeddelelsen.

Desuden lyder det, at både færøske og grønlandske juletraditioner, myter og sagn vil blive sammenflettet med fortællinger om kongehuset gennem tiden.

Man kan følge fortællingen hver dag på kongehusets Instagram-profil. Julekalenderen vil også være at finde på kongehusets hjemmeside. Den bliver lanceret på fire sprog: dansk, færøsk, grønlandsk og engelsk.

Klokken 07.30 den 1. december åbnes den første låge, og frem til den 24. december vil der hver dag blive afsløret et nyt kapitel.

Tidligere har kongehusets digitale julekalender blandt andet handlet om, at fire nisser blev sluppet løs på Fredensborg Slot.

Et andet år tog fortællingen udgangspunkt i Marselisborg Slot, men i dette års udgave skal nissen altså på besøg i Grønland og Færøerne.

