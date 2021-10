Nicklas Bendtner kæmper for sin Porsche i landsretten

Indgrebet - og en bøde på 40.000 kroner - skyldes, at den 33-årige mand flere gange er blevet taget i at køre bil uden gyldigt kørekort.

Han er tidligere blevet frakendt førerretten i Danmark i tre år.

I et retsmøde i Københavns Byret forklarede Nicklas Bendtner i slutningen af september, at han af sin advokat havde fået at vide, at han lovligt kunne sætte sig bag rattet igen og køre med sit britiske kørekort.

- Jeg gik meget op i det, så jeg ikke begik nogle fodfejl, sagde han.

I byretten argumenterede hans forsvarer for, at der ikke er grundlag for konfiskation af bilen.

- Der er ikke hjemmel til at nægte, at Nicklas' engelske kørekort giver ham ret til at føre bil, sagde advokat Anja Mouridsen blandt andet.

Desuden hævdede hun, at anklagemyndigheden i Københavns Politi havde henvist til en forkert paragraf.

Omvendt fastholdt anklageren i retten, at reglerne er enkle. For at kunne køre bil i Danmark skulle han have generhvervet sit danske kørekort.

Kravet om konfiskation bygger på, at Bendtner adskillige gange er blevet taget i at køre uden gyldigt kørekort.